Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EDİRNE Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulundu

Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulunduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde 20 Mart tarihinde yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Gökmen'in (73), arama-kurtarma ekipleri tarafından ormanlık arazide ölü bulundu.

26.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:09
Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulundu
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 20 Mart tarihinde yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İsmail Gökmen'in (73), arama-kurtarma ekipleri tarafından ormanlık arazide ölü bulundu.
Keşan'da yaşayan İsmail Gökmen, Cuma günü, yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Ailesi, kendisinden bir daha haber alamadığı İsmail Gökmen'in bulunması için polise başvurdu. Emniyet, jandarma, AFAD ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ekipleri, Gökmen'in son olarak görüldüğü Yeni Mahalle mevkiindeki arazide arama yaptı. Ekipler, öğle saatlerinde Sivri Tepe mevkiindeki ormanlık arazide İsmail Gökmen'in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Gökmen'in cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Keşan devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. EDİRNE Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Gökmen, Keşan, Güncel

Haberin Videosu :

EDİRNE Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulundu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››EDİRNE Kayıp kişi ormanlık arazide ölü bulundu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir, serbest bırakıldı - Haber 15:30: Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Haber 15:30: Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıtıldı - Haber 15:30: Gümrük muhafaza ekipleri fırsatçılara göz açtırmadı - Haber 15:30: Malatya'da ağır hasarlı evlerin kontrollü şekilde yıkımı devam ediyor - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber