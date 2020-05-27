Edirne Kazada yaralanan çift için seferber oldular

Kazada yaralanan çift için seferber oldularEDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

27.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:11
Kazada yaralanan çift için seferber oldular
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak araçta sıkışan çiftin kurtarılması için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden Veysel Çalik yönetimindeki 22 FB 201 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'na geldiği sırada şehir merkezinden, özel hastane yönüne seyreden Sabri Dalga idaresindeki 22 AC 231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Çalik ve Dalga ile araçlarda yolcu olarak bulunan Pakize Yılmaz ve Kazibe Dalga yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Sabri ve Kazibe Dalga çifti için hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Yaralı çift, ekipler ve vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan kavşak, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Edirne Kazada yaralanan çift için seferber oldular

Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel, Haber

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