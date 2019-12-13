Haberler » Güncel » Edirne kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor - Haber

Edirne kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor

Kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyorEdirne'nin Keşan ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı.

13.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:00Edirne kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor
Kebap kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor
'nin ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi kebap kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kebap kestane kilosu 50 liradan satışa sunulurken, fiyatı yüksek bulanlar tadımlık alıyor.
Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, Keşan'da çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kilosu 50 lira olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tadımlık alınıyor. Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 lira olan paketler rağbet görüyor.
Sokakta tezgah açarak, kebap kestane satan Aydoğan Körnez, 100 gramını 5 liraya veriyoruz. İstanbul'dan yarı fiyatına. Kilosu 50 liraya geliyor ama ateşte fire veriyor. Havaların soğumasıyla kebap kestaneye olan ilgi de arttı. Geçenlerde reklamı da olmuş. 4 kestane yiyenin beyin fonksiyonları artıyormuş. Yiyen de beğeniyor. Artık sobalı ev olmayınca kestane de kıymete bindi. İnsanlar nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de soruyor dedi.
Kestanenin sevilen bir lezzet olduğunu ifade eden vatandaşlar ise pahalı olması nedeniyle gramla alabildiklerini söyledi.

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:43 Toros Dağlarındaki kaçış rampaları hayat kurtarıyor (2) - ADANA - Haber
11:42 ASKON Antalya Başkanı Urfan'dan faiz indirimine destek - Haber
11:42 Adıyamanlı öğrencilerden "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" Projesine oyuncak desteği - Haber
11:42 Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Haber
11:37 DAP desteğiyle meralarda susuzluk tarih oluyor - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
13.12.2019 11:44:06