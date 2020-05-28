EDİRNE Keşan'da, bazı meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu

Keşan'da, bazı meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğuEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında çarşı merkezindeki meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi.

28.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:40
Keşan'da, bazı meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında çarşı merkezindeki meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu getirildi.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde yoğunluğun olduğu İsmail Saraç, Önder, Demirciler ve İsmet İnönü caddeleri ile Alparslan Türkeş Meydanı'nda maske takma zorunluluğu kararı aldı. Karar, Keşan Belediyesi'nin anons sistemiyle duyurulurken, polis ve zabıta ekipleri de çarşı merkezinde halkı maske takmaları konusunda uyardı. EDİRNE Keşan’da, bazı meydan ve caddelerde maske takma zorunluluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel, Haber

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