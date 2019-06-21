21.06.2019 15:40
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EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYEYE AİT 2 ÇÖP KAMYONU YAKILDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, belediyeye ait 2 çöp kamyonunun park halinde bulundukları otoparkta yakıldığını söyledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı AK Parti 'li Mustafa Helvacıoğlu , belediyeye ait 2 çöp kamyonunun park halinde bulundukları otoparkta yakıldığını söyledi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, başkanlık makamında düzenlediği basın toplantısında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait 2 çöp kamyonunun 10 gün arayla park halinde bulundukları otoparkta kundaklandığını söyledi. Helvacıoğlu, İspat Cami Mahallesi 'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait otoparkta bulunan 2 çöp kamyonunun çıkan yangında kullanılmaz hale geldiğini ve araçların kundaklandığını düşündüklerini belirterek, Yakıldığını düşünüyoruz. Ön raporlarda 2 çöp kamyonunun da yakıldığını işaret ediyor. Allah aşkına ne istiyorsunuz bu çöp kamyonlarından Kim yakıyorsa Allah'a havale ediyorum. Belediyemizin o bölümüne kamera konulmamış. 2 aydır güvenlik kameralarıyla ilgili planlama yapıyoruz. Araçların kaskoları yok. Bununla da ilgili çalışma yaptık. Ama ne hikmetse aynı noktada 2 tane çöp kamyonumuz yandı. Çöp kamyonlarını yakanlara sesleniyorum, iş mi bu yani Ne istediniz de bu çöp kamyonlarını yaktınız. Bu Keşan'a yapılan bir zarardır. Helvacıoğlu'nu değil, Keşan'ı yakıyorsunuz. Yazık, 1 milyon TL'lik 2 çöp kamyonu yandı. Bunlar milli servettir dedi.
Olayla ilgili polisin ve itfaiyenin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.EDİRNE KEŞAN'DA BELEDİYEYE AİT 2 ÇÖP KAMYONU YAKILDI
Kaynak: DHA
İspat Cami Mahallesi , AK Parti , Mustafa Helvacıoğlu , Keşan , Güncel

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