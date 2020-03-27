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EDİRNE Keşan'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak

Keşan'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacakEDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi, koronavirus salgınına nedeniyle başlattığı 'Haydi paylaş Keşan' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisi dağıtacak.

27.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:55
Keşan 'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak
EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi, koronavirus salgınına nedeniyle başlattığı 'Haydi paylaş Keşan' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisi dağıtacak. Kampanyaya, hayırseverlerde 60 lira karşılığı 1 gıda paketi veya 60 adet ekmek fişi alarak, bağışlayabilecek.
Keşan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında 'Haydi paylaş Keşan' kampanyası hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta 100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisi, başvurular alınarak Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kampanyaya, hayırseverlerde 60 lira karşılığı 1 gıda paketi veya 60 adet ekmek fişi alıp, bağışlayarak, destek verebilecek.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kampanya kapsamında hazırlanan 100 bin ekmek fişi ile 1000 gıda kolisinin, Pazartesi günü itibariyle dağıtımına başlanacağını belirterek, "100 bin ekmek ve 1000 gıda kolisiyle başlattığımız sosyal destek kampanyası şehrimize hayırlı olsun. Vefa Sosyal Destek Grupları ile bir nebzede olsa bu kötü günleri atlatmak istiyoruz. Amacımız, ekonomik yönden zor günler geçiren, çalışmayan kesime yardımcı olmak. Önceliğimiz ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üstü tek başına yaşayanlar olacak. Yardımlar, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Beraber başaracağız. Bu zor günlerde, kimsenin aşsız, ekmeksiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
'BU BİR DAYANIŞMA GÜNÜDÜR, MİLLİ MÜCADELEDİR'
Hayırseverlerin 60 lira karşılığı 1 gıda paketi ya da 60 ekmek fişi satın alıp, bağışlayarak kampanyaya destek olabileceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu kampanyaya destek olmak isteyenler, vereceğimiz hesap numaralarına diledikleri kadar yardımcı olabilirler. Kampanyaya ister 1, isterse 1000 paketle destek olabilirler. Bu kampanyayı herkese duyuracağız. Bankaya gidemeyip, kampanyaya katılmak isteyenlerin de evine yetkililer gidecek parayı alıp, bankaya yatıracak. Bu bir dayanışma günüdür, milli mücadeledir." diye konuştu. Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Necmettin Baygül de, hayırseverleri kampanyaya destek olmaya çağırarak, şunları söyledi:
"Kampanyadan dolayı Keşan Belediyemize teşekkür ediyoruz. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir sözünden hareketle hazırlanan bu kampanyanın anlamı çok güzel. Bizde, dernek olarak 100 bin ekmek için düşük fiyat vererek destek olduk. Ayrıca dernek olarak kampanyaya 10 bin ekmek bağışlıyoruz. Bu süreçte derneğe üye olan tüm fırıncı arkadaşlarımız kampanyaya destek verecek. Kampanyaya herkes karınca kararınca destek verirsek büyük bir hayır işlemiş oluruz"
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EDİRNE Keşan’da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel

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EDİRNE Keşan'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak

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