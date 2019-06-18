18.06.2019 14:51
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EDİRNE Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındıMısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Edirne'nin Keşan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Edirne'nin Keşan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şehir genelindeki camilerde verilen selaların ardından kılınan öğle namazından sonra İki Minareli Çarşı Camii'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazı Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kılındı. Namazdan sonra da Müftü Yiğit, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.EDİRNE Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kaynak: DHA
Edirne, Keşan, Muhammed Mursi, Güncel

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