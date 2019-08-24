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EDİRNE Keşan'da orman yangını

Keşan'da orman yangınıEdirne'nin Keşan ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

24.08.2019 16:49
EDİRNE Keşan'da orman yangını
Keşan'da orman yangını
Edirne'nin Keşan ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına havdan söndürme helikopterleri, karadan itfaiye ekipleri sevk edilerek söndürme çalışmalarına başlandı.
Yangın, Keşan'a bağlı Yeşilköy'de bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle, Çanakkale'den yangın söndürme helikopteri, Keşan ve Tekirdağ'dan da itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
EDİRNE Keşan'da orman yangını

İtfaiye, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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