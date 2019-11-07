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Edirne keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi

Keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildiEdirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.

07.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:40
Keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, İspat Cami Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri O.C.B.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan O.C.B., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 93 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu haplar ve O.C.B., işlemler için Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Edirne keşan'da uyuşturucu haplar ele geçirildi

Edirne, Polis, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA


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