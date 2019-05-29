EDİRNE KEŞAN'DA, 'YUNUS' TİMLERİ GÖREVE BAŞLADI

Kaynak: DHA

EDİRNE'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli 'Yunus' timleri göreve başladı.Keşan'da, önleyici hizmet kalitesinin arttırılması, olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin öncülüğünde Devriye Ekipler Büro Amirliği bünyesinde göreve başlayan motosikletli Yunus timleri, tam donanımlı 2 motosiklet ile 1 komiser yardımcısı ve 8 polis memurunun görevlendirilmesiyle çalışmalarına başladı.Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yunus ekipleri, Keşan'da halkımızın yoğun bulunduğu yerlerde, okul çevrelerinde ve polis araçlarının giremediği dar sokaklarda gerçekleşmesi muhtemel olayların önüne geçerek, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme niyetinde olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olayların en kısa sürüde müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması niteliğinde görev alacaklar. Aynı zamanda genel asayiş olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek şok uygulamalar ile denetimlerini sürdürerek ilçemizdeki güven ve huzur ortamının sağlanmasında önemli görev üstleneceklerdir. İlçemizin huzur ve güvenliğine önemli bir katkısı olacağına inandığımız motosikletli yunus timlerimizin kazasız bir şekilde görev yapmalarını ve ilçemize hayırlı olmalarını temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz denildi.