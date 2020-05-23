EDİRNE-Kısıtlamaya uymayıp, ceza yazmak isteyen polisle tartıştılar

Kısıtlamaya uymayıp, ceza yazmak isteyen polisle tartıştılarEDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle çarşıda dolaştıkları belirlenen Neşe G. (43) ile eşi Hüseyin G.'ye (54), kısıtlamaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı.

23.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:44
Kısıtlamaya uymayıp, ceza yazmak isteyen polisle tartıştılar
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen motosikletle çarşıda dolaştıkları belirlenen Neşe G. (43) ile eşi Hüseyin G.'ye (54), kısıtlamaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı. Neşe ve Hüseyin G., kendilerini uyaran ve ceza yazmak isteyen polislerle uzun süre tartıştı.
Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. Keşan'da da polis ekipleri tedbirler kapsamında ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Polis, yasak olmasına rağmen çarşıda dolaştığı belirlenen Hüseyin G. yönetimindeki motosikleti Büyük Cami Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Meydanı'nda durdurdu. Sürücü Hüseyin G. ve arkasında oturan eşi Neşe G., ceza uygulamak için kimlik isteyen ve dışarı çıkma sebebini soran polisle tartışmaya başladı. Kısıtlamalardan haberi olmadığını iddia eden Neşe ve Hüseyin G.'ye, polis yasaklar hakkında bilgi verdi. Ceza yazılmasına sinirlenen Neşe G., polislerin yanında eşi Hüseyin G. ile de tartışmaya başladı.
Neşe G., polise sinirlenerek, Eşimin kontörü bitmiş. Sokağa çıkma yasağı mı var Herkes çıkıyor. Bizim haberimiz yok. Bize 10.00'dan, 17.00'ye kadar serbest dediler. Eşim devamlı telefonda görüşüyor. Başkasının motoruna binerek mi gideyim dedi.
Hüseyin G. ise polise kimliğini vermek istemeyerek, cezaya itiraz etti. Neşe ve Hüseyin G.'ye, kısıtlamaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 789 TL'den, 3 bin 182 TL'ye kadar idari para cezası kesildiği bildirildi EDİRNE-Kısıtlamaya uymayıp, ceza yazmak isteyen polisle tartıştılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Polis, Keşan, Güncel, Haber

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