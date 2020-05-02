Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

EDİRNE Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu olduEDİRNE'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, görev yaptığı hastanede 20 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastalığı yenerek mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.

02.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:33
Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu oldu
EDİRNE'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar, görev yaptığı hastanede 20 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastalığı yenerek mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Edirne'de, dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar'a, 20 gün önce koronavirüs teşhisi konuldu. Akpınar, teşhisin ardından görev yaptığı Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahiliye servisinde tedavi altına alındı. Tedavisinin bir bölümü yoğun bakımda geçen Akpınar, 20 günlük koronavirüs savaşını yendi ve çalışma arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Hastalığı yenen Akpınar'ın taburcu olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, mutluluğu da gözlerinden okundu. Akpınar, taburcu olurken sağlık çalışanı arkadaşlarını da unutmayarak teşekkür etti. Akpınar, "İlk vurulan nefer olarak bir yerden aldınız beni taşıyıp tekrardan ayağa kaldırdınız, sonsuz teşekkürler" dedi. EDİRNE Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akpınar, Edirne, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Son Dakika: Türkiye’de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336’ya yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››EDİRNE Koronavirüsü yenen doktor, alkışlarla taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: Tire'de çekirgeler, Akarca Ovası'nı istila etti - Haber 20:00: Suudi firmasının Türk işçilere dönüş izni vermediği iddiası - Haber 19:52: Bozova'da, husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 6 yaralı - Haber 19:52: Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti - Haber 19:50: Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarına Samsun'a özgü "kaymaklı atom" ikramı - Haber 19:39: Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi - Haber 18:46: Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı - Ekonomi 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 15:53: Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı - Spor