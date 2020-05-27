EDİRNE Köy muhtarının deposu kundaklandı

Köy muhtarının deposu kundaklandıEDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Gündüzler köyünün muhtarı Ahmet Özdemir'e (52) ait içerisinde büyük baş hayvan, traktör ve saman balyaları bulunan depo kundaklandı.

27.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:53
Köy muhtarının deposu kundaklandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Gündüzler köyünün muhtarı Ahmet Özdemir'e (52) ait içerisinde büyük baş hayvan, traktör ve saman balyaları bulunan depo kundaklandı. Kundaklama anları deponun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Keşan'a bağlı Gündüzler köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Ahmet Özdemir'e ait içerisinde büyük baş hayvan, traktör ve saman balyaları bulunan depo kundaklandı. Evinin yakınında bulunan depodan alevler yükseldiğini gören Özdemir, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Depodaki 50 büyükbaş hayvan ile traktör ve 2 römork yanan depodan dışarı çıkartıldı. Bu sırada Ahmet Özdemir, el ve ayaklarında oluşan yanıklar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo ve içerisindeki 900 saman balyası tamamen yanarken, 1 traktör ve 2 römork da yangında zarar gördü. Kundaklama anları ise deponun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma olayla ilgili V.K., A.E. ve M.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. A.E. ve M.Ö., ifadelerinin ardından, V.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. EDİRNE Köy muhtarının deposu kundaklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Özdemir, Gündüzler, Keşan, Güncel, Haber

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