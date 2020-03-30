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EDİRNE Kuyruklarda bekleyenleri 'Gönüllü tedbir ekibi' uyarıyor - YENİDEN

Kuyruklarda bekleyenleri 'Gönüllü tedbir ekibi' uyarıyorEDİRNE'de, Keşan Belediyesi bünyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Gönüllü tedbir ekibi' banka önlerindeki kuyruklarda bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

30.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:22
Kuyruklarda bekleyenleri 'Gönüllü tedbir ekibi' uyarıyor
EDİRNE'de, Keşan Belediyesi bünyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan 'Gönüllü tedbir ekibi' banka önlerindeki kuyruklarda bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Ekiple birlikte kontrole çıkan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, banka yetkilileri ve güvenlik görevlilerini, şube önlerinde bekleyenleri düzenli sıraya koymaları konusunda uyardı.
Keşan Belediyesi ülke genelindeki koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 kişilik 'Gönüllü tedbir ekibi' oluşturdu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ekiple birlikte banka şubelerinin bulunduğu Büyük Cami Mahallesi'ndeki İsmail Saraç ve İsmet İnönü caddeleri üzerinde denetim yaptı. Bankaların çalışma saatlerini 12.00 ile 17.00 saatlerine çekmesine rağmen birçok şubenin önünde kuyruklar oluştu. Ne sosyal mesafe ne de 65 yaş kısıtlamasına uyulan kuyruklarda adeta salgına davet çıkartıldı. PTT şubesi önünde de vatandaşlar çocuklarıyla birlikte uzun kuyruklar oluşturdu.
Helvacıoğlu ve 'Gönüllü tedbir ekibi', bankalar ve PTT şubesi önlerindeki kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uymadan bekleyenleri uyararak, 1 metre mesafeyle sıraya girmelerini sağladı. Mustafa Helvacıoğlu, banka şubesi yetkilileri ve güvenlik görevlileriyle de görüşerek, kuyrukların düzenlenmesini istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyrukların düzene girmesi gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Maaş alınacaksa bu kalabalık böyle olmaz. Banka müdürleri ve görevlileri daha duyarlı olmalı. Biz halkın sağlığı için sokaktayız. Lütfen kuyrukları düzenli tutalım. Böyle olursa bu iş bitmez" dedi.
Öte yandan 'Gönüllü tedbir ekibi' park ve bahçelerde 65 yaş kısıtlamasına rağmen oturanları da evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
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EDİRNE Kuyruklarda bekleyenleri ’Gönüllü tedbir ekibi’ uyarıyor - YENİDEN

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Koronavirüs, Keşan, Banka, Güncel

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EDİRNE Kuyruklarda bekleyenleri 'Gönüllü tedbir ekibi' uyarıyor - YENİDEN
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