Edirne Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar Edirne
'de düzenlenen Lavanta Tarla Günler etkinlikleri kapsamında, 15 kişi mor tarlalar içinde yoga yaptı.
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü öncülüğünde Edirne Lavanta Tarla Günleri düzenlendi. Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği'nin de katkı verdiği etkinlikler kapsamında bu sabah saatlerinde yoga yapıldı. Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği üyeleri yoga eğitmeni Cansel Karabaş, eşliğinde sabah erken saatlerinde mor lavanta tarlasında yoga yaptı. Yaklaşık 2 saat süren yoga renkli görüntülere sahne oldu.
Yoga eğitmeni Cansel Karabaş, 'Lavanta kokusu insan bilincini çok etkilediği ve çok faydalı olduğu için burada yoga yapmayı tercih ettik. Bugün 15 kişilik ekiple burada yoga yaptık. Lavanta tarlasında olduğumuz için çok mutluyum. Buradan yoga yapanlara seslenmek istiyorum, mutlaka sabah erken kalkarak yoga yapın dedi.
Kaynak: DHA
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