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EDİRNE Maskeli semazenler canlı yayınla evlere konuk oldu

Maskeli semazenler canlı yayınla evlere konuk olduEDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' teşvik uygulamaları kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden tasavvuf musikisi konseri ve semazen gösterisi etkinliği gerçekleştirdi.

04.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:14
Maskeli semazenler canlı yayınla evlere konuk oldu
EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' teşvik uygulamaları kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden tasavvuf musikisi konseri ve semazen gösterisi etkinliği gerçekleştirdi. Semazenlerin gösteri sırasında maske takmaları dikkat çekti.
Keşan Belediyesi organizasyonunda Keşan tasavvuf musikisi ve semazen ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlik belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturan saz ekibi, tasavvuf musikisi eserleri seslendirilirken, semazenler de gösterilerini sundu. Semazenlerin gösterileri sırasında koronavirüse dikkat çekmek amacıyla maske taktı. Etkinlik sosyal medya da büyük ilgi gördü.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 'Dünyayı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle biraz zor biraz da sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu yıl Ramazan ayını evlerimizde karşıladık. Keşan Belediyesi olarak evde iyi vakit geçirmek için vatandaşlarımıza güzel programlar hazırlıyoruz. Ramazan Ayı ruhu ve iklimine de uygun programlar düzenlemek için büyük gayret gösteriyoruz. Evlerinde kalan vatandaşlarımıza programlarımızı canlı yayınlarla ulaştırıyoruz. Bu tür evde kal teşvik uygulaması canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. İdrak ettiğimiz Ramazan-ı şerifimizin mübarek ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi. EDİRNE Maskeli semazenler canlı yayınla evlere konuk oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel, Haber

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