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Edirne merkezli 3 ildeki kaçak içki operasyonunda 12 gözaltı

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

23.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:52 Edirne merkezli 3 ildeki kaçak içki operasyonunda 12 gözaltı
merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kaçak içki ticareti yapan şüphelilere yönelik Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bin litre el yapımı şarap, 48 şişe sahte bandrollü votka, 24 şişe sahte bandrollü viski, 609 adet farklı markalara ait alkol etiketleri, 308 adet muhtelif markalara ait bandrol, 165 adet şişe tapası, 115 adet şişe kapağı, 2 adet pompa başlığı, 5 adet huni, 2 adet 10 santimetrelik plastik boru, 4,5 litre etil alkol, 316 adet sahte rakı bandrolü, 290 adet sahte viski bandrolü ve 112 adet sahte Bulgaristan bandrolü ele geçirildi.
Operasyonda T.Ç, S.I.Y, İ.A, G.G, B.K, G.G, M,S, A.Ç, H.H.A, F.Y, M.A. ve E.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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