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Edirne merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 kilo 920 gram eroin, 4 kilo 219 gram metamfetamin ele geçirildi, aralarında İran ve Kanada uyruklularının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:43
merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 9 kilo 920 gram eroin, 4 kilo 219 gram metamfetamin ele geçirildi, aralarında ve Kanada uyruklularının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu H.H'nin Türkiye'den Avrupa'ya uyuşturucu ticareti yaptığını, Marmara Bölgesi'ndeki bazı şehirlere uyuşturucu naklettiğini belirledi.
Takibini sürdüren ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.
Bolu, İstanbul ve Bursa Emniyet müdürlüklerinin iş birliğiyle çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, 9 kilo 920 gram eroin, 4 kilo 219 gram metamfetamin, 0,46 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.
Kanada uyruklu S.P, İran uyruklular H.H, S.E, F.M, M.J. ile A.A. ve İ.T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Edirne merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

Edirne, İran, Güncel

Kaynak: AA


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