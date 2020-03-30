Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan velilere "evde kalın" mesajı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, velilere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

30.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:16
Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan velilere
Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, velilere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Arpacı, yayımladığı mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin okuldan uzak kalmalarına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı tedbirlerle hayattan ve eğitimden uzak kalmadıklarını belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürecin en sağlıklı şekilde yürümesi için tüm imkanları titizlikle kullandıklarını ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:
"Siz değerli velilerimiz de evlerinizde eğitimin değişmez bir parçası olarak çocuklarınız için bizim gibi en iyisini istiyor ve sürece büyük bir özveriyle destek veriyorsunuz. Birlikte aştığımız her zorluk gibi bu günleri de elbet aşacağız. Bu yolda bizimle yürüdüğünüz, evde kalıp çocuklarınızın geleceği adına bize tüm gücünüzle destek olduğunuz için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Unutmayın çocuklarımız gülerse, dünya güler. Evde kalın, sağlıkla kalın."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan velilere 'evde kalın' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Başkan Kartoğlu'ndan dijital okuma çağrısı - Haber 18:18: sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış - Haber 18:16: Koronavirüs tedbirleri - Haber 18:16: Bahçeli: Kovid-19'u yeneceğiz - Haber 18:16: İlkokul öğrencilerinden sosyal medyada 'evde kal' çağrısı - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber