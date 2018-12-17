Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı Göreve Başladı

Edirne
Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı göreve başladı.
Arpacı, göreve başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarihsel geçmişi, coğrafi konumu, sosyal ve kültürel yapısı olan Edirne'de görev yapmanın onurunu yaşadığını belirtti.
Eğitim camiası olarak hedeflerinin eğitimde kalitenin arttırılması, her alanda sürekli iyileşme ve gelişme olduğunu dile getiren Arpacı, şunları kaydetti:
"Çağımızda hızla değişen teknoloji, eğitimde de kalite beklentilerini yükseltmekte ve eğitim paydaşlarının sorumluluğunu arttırmaktadır. Eğitimde yeniliklere açık, şeffaf, katılımcı ve takım ruhuyla çalışarak, sürdürülebilir kalitenin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için yüreği Türkiye
için çarpan, milli, ahlaki ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek hepimizin görevidir. Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olan Edirne'de eğitim alanında başarının artırılması, eğitim ortamlarının daha da iyileştirilmesi için herkesin desteğine ihtiyacımız vardır. Bu anlamda başta öğrenci velilerimizin, hayırseverlerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin bize destek vereceklerinden eminim."
Türkiye,Edirne
Kaynak: AA