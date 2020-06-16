Edirne'nin cazibe alanlarından lavanta tarlaları kontrollü ziyarete açıldı

Edirne'nin cazibe alanlarından, her yıl fotoğrafseverlerin de ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.

16.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:03
Edirne'nin cazibe alanlarından, her yıl fotoğrafseverlerin de ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait lavanta tarlalarını geçen yıl düzenlenen Lavanta Tarla Günleri etkinliğinde bir haftada yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.
Bu yıl ise salgın nedeniyle tarla günleri etkinliği düzenlenmeyen alan özellikle fotoğraf çektirmek isteyenler için kontrollü şekilde ziyarete açıldı.
Maske takan ziyaretçilerin ateşi ölçülerek tarlalara alınacak ve içerideki sosyal mesafe güvenlik görevlilerince kontrol edilecek.
Tarlalarda yoğunluk yaşanmaması için ziyaretçilere belli bir süre ziyaret hakkı verilecek.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik değeriyle ön planda olan lavanta tarlalarının aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle de doğal bir fotoğraf stüdyosu olduğunu söyledi.
Soytürk, şunları kaydetti:
"Trakya Tarımsal Enstitümüzün Karaağaç'ta bulunan lavanta bahçesini bu yıl yerli ve yabancı misafirlerimize pandemi nedeniyle kontrollü açtık. Ateş ölçümü gerçekleşiyor, maske kullanan ziyaretçiler, sosyal mesafe kuralına uyarak lavanta tarlalarına gelebilirler. Ayrıca fotoğraf çektirme arzusu içinde olan vatandaşlarımız var. Bu güzellikleri görmek istiyorlar onların da hakkı. Yine onları da yapmış olduğumuz eylem planı içerisinde tarlalarımızı ziyaret etmelerine olanak sağladık. Bu yıl böyle ama önümüzdeki yıl lavanta tarla günlerinde Edirne'de yine eskisi gibi on binlerce ziyaretçiyle etkinliklerimizde buluşacağız."
Tarlalar bir hafta boyunca 10.00 ile 21.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Edirne’nin cazibe alanlarından lavanta tarlaları kontrollü ziyarete açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Haber

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