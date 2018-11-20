Edirne'nin İlk Bisiklet Hakemleri Oldular

20 Kasım 2018 Salı 13:43



20 Kasım 2018 Salı 13:43

Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) üyesi 5 bisiklet sporcusu Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen "Aday Hakemlik Kursu"nu tamamlayarak bisiklet hakemi oldu.EBİS Başkanı Cemal Seçkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılacak ulusal organizasyonlarda hakem olarak görev yapacaklarını ve Edirne'yi temsil edeceklerini söyledi.Kentteki ilk bisiklet hakemleri olduklarını belirten Seçkin, şöyle devam etti:"Üyelerimiz Sadi Çalışkan, Etkin Zorlutuna, Çağatay Ünver ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve üyemiz Utku Zorlutuna'yla birlikte Bursa'da ikin süren hakemli kurusunu başarıyla tamamladık. Bundan böyle ülkemizde yapılan ulusal yarışlarda Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılacak ulusal ve bölgesel yarışlarda kentimizi temsil edeceğiz.On yıldır ilimizde düzenlediğimiz yarışlarda artık federasyonun resmi hakemleri olarak görevli olacağız. EBİS olarak bisiklet sporuna olan tutkumuz ve heyecanımız bisiklet sporuna başladığımız ilk günkü gibi devam etmektedir. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakır'a da bisiklet sporunun gelişmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ederiz."