Edirne'nin Kurtuluş Yıl Dönümüne Doğru

23 Kasım 2018 Cuma 16:25



23 Kasım 2018 Cuma 16:25

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Canalp, mesajında, fethedildiği 1361 yılından 1829 Rus işgaline kadar 468 yıl boyunca Balkanların barış ve huzur kenti olan Edirne'nin, 92 yıl boyunca da Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yaparak karar merkezi olduğunu belirtti.Yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesiştiği, barış ve huzurun hüküm sürdüğü, bu topraklar tarihinin en karanlık ve acı günlerini 94 yıl önce yaşadığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:"Asırlar boyunca Türk Yurdu olmuş bu kadim topraklar, tarihinin en karanlık ve acı günlerini Balkan Savaşları'nda yaşamıştır. Tarih, geçmişi olmayanın geleceğinin de olamayacağının örnekleriyle doludur. ve ne yazık ki Balkan Savaşları da Edirne'mizin hazin geçmişidir.1912 yılında Balkan ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğuna karşı giriştiği savaşta, Edirne Müdafi Şükrü Paşa kumandasındaki askerlerimiz, şehrimizi kahramanca savunmuştur. Ancak 155 gün süren savunma sonunda Edirne, 26 Mart 1913 tarihinde yaşanan işgalle birlikte Sarayiçi'nde binlerce evladını şehit vermiştir. Acılarla ve şehitlerin kanlarıyla yoğrulan bu topraklar 25 Kasım 1922'de kahraman askerlerimiz tarafından Kuvayi Milliye ruhuyla tekrar vatan toprağı yapılmıştır.Ülkemizin ve şehrimizin bir daha bu acıları yaşamaması dileğiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anarken, tüm Edirnelilerin Kurtuluş Günü'nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."