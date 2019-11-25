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Edirne'nin Kurtuluşu törenlerinde 'promosyon' izdihamı

Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında kutlama törenleri düzenlendi.

25.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:28Edirne'nin Kurtuluşu törenlerinde 'promosyon' izdihamı
'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında kutlama törenleri düzenlendi. Törenlerde, firmalarının promosyon ürün dağıtımı sırasında vatandaşlar, ürünleri kapmak için birbiri ile yarıştı, izdiham oluştu.

Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı. İnsanların birbirleriyle yarıştıkları kargaşada, şans eseri yaralanan olmadı.

Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri, Talatpaşa asfaltı üzerinde düzenlenen törenlerle yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşmasının ardından folklor gösterileri yapıldı. Törenler, şehir içinde faaliyet gösteren firmaların, kamu ve özel kurumların araçlarıyla geçiş töreni ile devam etti.

Promosyonlar kapış kapış

Firmaların promosyon dağıtımı sırasında insanlar adeta birbirini ezdi. Ürün atan araçların camlarına, kapılarına adeta saldıran vatandaşlar ürünleri kapmak için birbirleri ile yarıştı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalık kimse yaralanmadan güçlükle dağıldı ve kimse yara almadan törenler sona erdi.

Oto çekicisi kurgusu ile dikkat çekti

Öte yandan, geçit törenine katılan bir oto kurtarıcı aracı ise kurgusu ile dikkat çekti. Gerçeğini aratmayan senaryosu ile kaza yapan aracı ve üzerindeki yaralıları çeken oto çekicisi, izleyenlerden tam not aldı. Oto çekicisi üzerindeki 'trip hariç herkesi çekerim' yazısı ise gülümsemelere neden oldu. - EDİRNE

Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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