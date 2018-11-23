Edirne'nin Kurtuluşu Yıl Dönümüne Doğru

CHP Edirne
İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne'nin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Pekcanlı, mesajında, Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.
Pekcanlı, mesajında, şunları kaydetti:
"Edirne 96 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları önderliğinde tarihe adını altın harflerle yazdırdı.Kahraman Edirneliler genci yaşlısı kadını erkeği ile canlarını ortaya koyarak yokluklar içerisinde verdikleri mücadele ile esaret zincirlerini kırarak bize emanet edilen topraklara sahip çıktılar.
25 Kasım Edirne için azmin, kararlılığın, birlik olmanın, birbirine kenetlenmenin tarihidir. Kurtuluş savaşlarının kolay kazanılmadığını Cumhuriyetin kolay kurulmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetin hangi şartlarda kurulduğunu gelecek nesillere anlatmak bu kutsal emanete sahip çıkmak Başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere kahramanlarımıza minnet borcumuzu ifade etmek hepimizin görevidir."
25 Kasım Edirne'nin kurtuluşu Saadet Partisi Edirne Merkez
İlçe Başkanı Şaban Kaya
, Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kaya mesajında, Edirne'nin tarihi boyunca farklı toplulukların işgaline uğradığını belirterek, şunları kaydetti:
"Gerek daha önceki Bulgar ve Rus işgallerinde gerekse en son 96 yıl önce vuku bulan Yunan işgalinde Edirnemizin pek çok tarihi zenginlikleri düşmanlar tarafından tarumar edilmişti. İnançlı ecdadımızın canıyla ve malıyla maddi ve manevi değerlerine sahip çıkmasıyla bu tehlike de bertaraf edilmişti.
Din, vatan ve namusu için hiçbir zaman canını dahi esirgemeyen tüm şehit ve gazilerimizi Edirnemiz'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz, Allah makamlarını cennet eylesin."
Mustafa Kemal Atatürk,Cumhuriyet Halk Partisi,Edirne