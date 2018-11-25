Edirne'nin Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü Resepsiyonu

Edirne
'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen resepsiyonda, tarihi ve kültürel özellikleriyle serhat şehri Edirne'nin eşi ve benzeri bulunmayan bir şehir olduğunu söyledi.
Edirne'de görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:
"Camileriyle, hanlarıyla, köprüleriyle, kervansaraylarıyla geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüdür Edirne. O yüzden bu kenti Allah'ın bize bir şükrü olarak görüyoruz. Bu muhteşem kentte görev yapmak elbetteki önemli ama bu kentin bir yurttaşı, vatandaşı olmak, bir neferi olmak dünyadaki bütün payelerin üzerindedir. O yüzden Edirne bizim canımızdır, namusumuzdur. Bu muhteşem kente borcumuzu ödemek için bize özgürce yaşama, sokaklarda dolaşma şansı verdiği için minnettarız. Kurtuluşunun 96. yılında, bu kurtuluşu bize armağan eden başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, tüm silah arkadaşları, şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız, ruhları şad olsun."
Gürkan, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
'nin kurtuluş günü ile aynı gün olan doğum gününü kutlayarak katılanlara teşekkür etti.
Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl pastasının kesildiği resepsiyona, Edirne Valisi Ekrem Canalp
, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, İYİ Parti
Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar
, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Recep Gürkan,Edirne
25 Kasım 2018 Pazar 20:58