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Edirne'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

25.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:54
'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Törenler, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.
Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Talat Paşa Caddesi'nde devam eden törende, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak öğrenciler tarafından canlandırıldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla topyekun mücadele ettiğini söyledi.
Edirne'nin 97. kurtuluş yılının kutladığını belirten Gürkan, "Kurtuluşumuzu kutluyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz, ruhları şad olsun." diye konuştu.
Törende şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sergilendi.
Esnafın kortej geçişinin ardından vatandaşlara kentin yerel el sanatları ürünleri dağıtıldı ve lezzetleri ikram edildi. Bu sırada zaman zaman çıkan izdihamı polisler engelledi.
Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Verilen mini konser ilgi gördü
Kutlamalar kapsamında Tarihi Kırkpınar Mehteranları Koruma ve Yaşatma Derneği mini konser verdi.
Atatürk Anıtı önünde toplanan mehteran, marşlar eşliğinde Saraçlar Caddesi boyunca yürüyerek Edirne'nin kurtuluş bayramını kutladı.
Ceddin Deden, Estergon Kalesi, Hücum Marşı gibi marşları çalan ekibin gösterisi ilgiyle takip edilirken, vatandaşlar fotoğraf ve çekti.
Edirne'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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