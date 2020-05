EDİRNE'NİN LEZZETİ TAVA CİĞER İŞLETMELERİNDE '1 HAZİRAN' HEYECANI

Kaynak: DHA

TÜRKİYE genelinde devam eden normalleşme adımları çerçevesinde 1 Haziran'da açılacak restoranlar kapsamına giren Edirne 'nin meşhur lezzeti tava ciğer işletmelerinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Masa aralıklarının metreyle ölçüldüğü, dezenfektan ve kolonyayla donatılan işletmeler müşteriyle buluşacağı tarihi beklerken, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar , maske, hijyen ve mesafeden oluşan 3 kurala çok önem vereceklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da açılacağını duyurduğu restoranlar kapsamına giren Edirneli tava ciğer işletmelerinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Masa aralıklarının metrelerle ölçülerek sosyal mesafeye göre ayarlandığı, dezenfektan noktalarının oluşturulduğu işletmeler 2.5 ayın ardından müşterilerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.'TEMASA DAYALI HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK'Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve ciğerci Bahri Dinar maske, hijyen ve mesafeden oluşan 3 kurala çok önem vereceklerini söyledi. Hazırlıkların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Dinar, "Aşağı yukarı 2.5 aydan beri çok sevdiğimiz müşterilerimizden ayrı kaldık. Onun için hem heyecanlıyız hem de çok güzel bir hazırlık sürecinden geçiyoruz. Malumunuz bir hastalık sürecinden de geçiyoruz, biz de önlemlerimizi ona göre aldık. İlk açılışımızda kapı girişlerimizde dezenfeksiyon noktaları olacak ama ayaktan pedallı bunlar, yani eller değmeyecek. Masalarımızda tuzluk yok, tuzlar artık kağıtta. Temasa dayalı hiçbir şeyi bırakmamaya özen göstermeye çalışıyoruz. Bizim için artık müşterilimizin sağlığı çok önemli" dedi.MASALAR SOSYAL MESAFEYE GÖRE AYARLANDIİşletmelerde sosyal mesafeye de azami dikkat gösterdiklerini kaydeden Dinar, "Her masada bir kolonya ve dezenfektan olacak. Müşteri dilediği zaman kolonyayı, dilediği zaman da dezenfektanı kullanacak. Sosyal mesafeye çok önem veriyoruz. Masalarımızı ölçtük. 2'şer metre ara ile masalarımızı bıraktık. Çok rahat bir mesafe çıkartacağız ki müşterilerimiz rahat rahat hareket etsin. Birbirlerine virüs bulaştırmamaları için elimizden gelen her şeyi göstereceğiz" diye konuştu.'3 KURAL ÇOK ÖNEMLİ'Çalışanlar da her şeyiyle dört dörtlük hazır olacağını dile getiren Dinar, "Çalışanlar da her şeyiyle dört dörtlük hazır olacak. Çünkü önce biz kendimiz kurallara uymalıyız sonra müşterilerimizin kurallara uymasını bekleyeceğiz. Hatta şunu yapacağız; eğer maskesi olmayan müşterilerimiz varsa onlara maske de hediye edeceğiz işletmeye girerken. Maske, hijyen ve mesafe. Bu üç kuralı sonuna kadar uygulayacağız. Çünkü bu 3 kural hem müşterimizin sağlığı hem de bizim sağlıklı hizmet vermemiz açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.