Edirne'nin Meriç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erol Dübek...

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Edirne'nin Meriç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erol Dübek kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Erol Dübek 956, AK Parti adayı Nihat Yörük 546, İYİ Parti adayı Güven Çamur 52 oy aldı.-Dübek'in özgeçmişi-Dübek, 23 Ekim 1948 tarihinde Edirne'nin Meriç ilçesinde doğdu. Üniversite mezunu olan Dübek, iki dönem Meriç Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Dübek, serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak iş hayatını sürdürüyor.