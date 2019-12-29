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Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Edirne'de günlük yayım yapan Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

29.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:18 Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
'de günlük yayım yapan Edirne'nin Sesi Gazetesi 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Gazetemiz imtiyaz sahibi Erdem Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, kuruluş yıl dönümlerinde tarafsız ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan yayın hayatının haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
Gazetelerin ekonomik açıdan dar boğazdan geçtiğini aktaran Çetin "Basın ilkeleri doğrultusunda yayıncılık anlayışıyla çıkardığımız gazetemizin 9'uncu yılını kutluyoruz. Günümüzde hızla yükselen teknolojik koşullara ayak uydurmanın yanı sıra, bu alanda iddialı konuma gelmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Erdem Çetin, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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