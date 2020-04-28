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Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye tarafından yıkıldı

Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye tarafından yıkıldıEDİRNE'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' heykeli, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

28.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:55
Edirne'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' belediye tarafından yıkıldı
EDİRNE'nin simgelerinden 'Sevda Çeşmesi' heykeli, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, çeşmenin yıkılmasını incelerken, herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Edirne'de 2008 yılında dönemin Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından kentin en işlek bölgesi Saraçlar Caddesi trafiğe kapatılmış, bir yıl sonra ise caddenin ortasına 'Aşk Çeşmesi' adıyla heykel yapılmıştı. Elinde güvercin tutan bir kadın ve erkek heykeli ile aslan figürlerinin bulunduğu çeşme, 12 yıldır çarşının ve kentin simgesi haline gelmiş, gelen turistlerin ise fotoğraf çekim noktası olmuştu. Koronavirüs salgını başlar başlamaz girişlerine sınırlama getirilen Saraçlar Caddesi'nde, vatandaşların dolaşmasını önleme amaçlı kısa süre önce altyapı çalışmaları başlatılırken, bugün ise caddenin simgesi Sevda Çeşmesi heykeli yıkılmaya başlandı.
'UMARIM YERİNE DAHA İYİSİNİ YAPARLAR'
Yıkım çalışmalarını bölgeye gelerek yerinde inceleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Çeşmeyi yaptıran eski başkan Hamdi Sedefçi ise çeşmenin neden yıkıldığını bilmediğini belirterek, "Umarım yerine daha iyisini yaparlar, henüz neden yıkıldığını bilmiyorum" dedi.
Öte yandan Sevda Çeşmesi'nin hemen altında yapımında konulan kitabesinde şu ifadeler yer alıyor:
"Nehirlerin ve kültürlerin buluşma noktası olan Edirne; Trak, Roma ve Bizans medeniyetlerinin önemli bir şehriydi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yaptı. Sevda Çeşmesi adlı bu eserde aslan kafası maskları ile Edirne'de yaşam süren eski medeniyetler, şadırvan ve üzerindeki rölyeflerle Osmanlı dönemi anlatılmıştır. Barışı ve özgürlüğü simgeleyen genç kadın ve erkek figürleri ise genç Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Bu eser, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılarak, 2009 tarihinde Saraçlar Caddesi'ne konmuştur." Edirne’nin simgelerinden ’Sevda Çeşmesi’ belediye tarafından yıkıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Saraçlar Caddesi, Hamdi Sedefçi, Recep Gürkan, Edirne, Güncel, Haber

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