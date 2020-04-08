Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde toplu ulaşım durduruldu

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne-Süloğlu arası toplu ulaşım seferleri durduruldu.

08.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:16
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde toplu ulaşım durduruldu
Edirne 'nin Süloğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne-Süloğlu arası toplu ulaşım seferleri durduruldu.
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının bulaş yollarının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla toplu ulaşımla ilgili yeni önlemler alındığını bildirdi.
Edirne-Süloğlu arasında belediye tarafından verilen toplu ulaşım hizmetinin geçici süreyle durdurulduğunu belirten Ormankıran, "Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi adına, sosyal hareketliliğin, insanlar arası teması azaltmanın ve sosyal izolasyonu temin etmenin hayati öneme haiz olması nedeniyle Süloğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla Edirne-Süloğlu arası toplu ulaşım seferleri durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.
Ormankıran, Edirne-Süloğlu arasında işleri gereği gidip gelme zorunluluğu bulunan vatandaşların, belediyeyle irtibata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Ormankıran, Süloğlu, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Edirne'nin Süloğlu ilçesinde toplu ulaşım durduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:31: Başkan Çerçioğlu: "Roman vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmalıyız" - Haber 15:31: PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı - Haber 15:30: Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber 15:30: Koronavirüsü yenen Erzurumlu doktor taburcu edildi - Haber 15:30: "Nene Hatun'un torunlarıyız" deyip Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:56: Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber