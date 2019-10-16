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Edirne'nin tarihi meriç köprüsü onarıldı

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün onarım çalışması tamamlandı.

16.10.2019 15:30
Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na geçişlerin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü'nün onarım çalışması tamamlandı. Yaya geçişlerine açılan köprünün önümüzdeki günlerde araç trafiğine açılması bekleniyor.
Edirne'de Osmanlı padişahı Abdülmecit döneminde yaptırılan 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ve Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'a geçişleri sağlayan tarihi Meriç Köprü'sünün onarımı tamamlandı. Yaklaşık 2 ay önce trafiğe kapatılıp Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun zemin onarım çalışması yapılan köprü bugün yaya geçişlerine açılırken önümüzdeki günlerde araç trafiğine açılması bekleniyor. Edirne'nin simgelerinden Meriç Köprüsü, bir süre önce Tunca Nehri ile birlikte zeminini oluşturan taşların bazılarının çatlaması sonucu onarıma alınmıştı.
Bölgedeki esnaflar, tarihi köprülerin onarılmasının ardından trafiğe açılmasıyla, işyerlerinin yeniden hayat bulacağını söyledi.
Edirne'nin tarihi meriç köprüsü onarıldı

Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel

Kaynak: DHA

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