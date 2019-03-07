Edirne Nüfusunun Yüzde 49'u Kadın

Kaynak: AA

Edirne nüfusunun yüzde 49'unu kadınlar oluşturdu.Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü "İstatistiklerle Kadın, 2018 Edirne" bültenini yayımladı.Buna göre, Edirne nüfusunun yüzde 49,1'ini kadın nüfus oluşturdu.Türkiye nüfusunun (82 milyon 3 bin 882 kişi) yüzde 50,2'sini (41 milyon 139 bin 980 kişi) erkek nüfus, yüzde 49,8'ini (40 milyon 863 bin 902 kişi) ise kadın nüfus oluşturdu.Edirne nüfusunun (411 bin 528 kişi) yüzde 50,9'unu (209 bin 390 kişi) erkek nüfus ve yüzde 49,1'ini (202 bin 138 kişi) kadın nüfus oluşturdu.Kadın nüfus oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla Kütahya, Nevşehir, Trabzon Çorum, Samsun, Zonguldak, Ankara, Bolu, Konya, Afyonkarahisar olarak sıralanırken Edirne nüfusunu oluşturan kadın oranı ile 63'üncü sırada yer aldı.Edirne iline bağlı 9 ilçe kadın nüfuslarına göre incelendiğinde kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçeler Uzunköprü ve Merkez ilçe olduğu görüldü.Hayat tabloları, 2015 - 2017 yılları sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,0 erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıl oldu. Edirne için doğuşta beklenen yaşam süresi toplamda 77,4, erkeklerde 74,2 ve kadınlarda 80,7 yıl olarak belirlendi.Edirne'de kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 24,9 kaba boşanma hızı binde 1,83 olarak tespit edildi.