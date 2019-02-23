Edirne Ödüllü Müzenin 'Sultan Tavukları'

Ödüllü müzenin 'sultan tavukları' Trakya Üniversitesi
tarafından, Osmanlı döneminde saraylarda bakılan, 'sultan tavuğu' Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi'nde ziyaretçileri karşılıyor. Padişahlar tarafından terfi alanlara gönderilen sultan tavuğunun üretimini yapacaklarını söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 1850 yıllarına kadar saraylarda beslenen tamamen bir Türk ırkı, çok güzel sultan tavuklarımız, üniversitemizin 2'nci Bayezid Külliyesi'ne kazandırıldı. İnşallah sultan tavuklarını burada çoğaltıp, Edirne
Sarayı çalışmaları bittiğinde onları anavatanı saraya koyacağız dedi.
Osmanlı döneminde sarayların bahçesinde beslenip, padişahların terfi eden sadrazamlara ödül olarak gönderdiği ve Türkiye
'de nesli tükenmek üzere olan sultan tavukları, Edirne'de Trakya Üniversitesi bünyesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde ve
2004 yılında Avrupa Konseyi
Avrupa Müze Ödülü'nü kazanan müzede Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde ziyaretçileri karşılıyor. Saraylarda 1850'li yıllara kadar bakıldığı belirtilen ve sonraki yıllarda İngiliz ve Amerikalılar tarafından ülkeden kaçırılan sultan tavuklarının yeniden neslini artırmak için Türkiye'de çeşitli çalışmalar yapılıyor.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, cinsine göre tanesi, 5 bin liraya kadar satışı yapılan sultan tavuklarını üretmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları söyledi
1850'li yıllara kadar saraylarda beslenen tamamen bir Türk ırkı, çok güzel sultan tavuklarımız üniversitemizin 2'nci Bayezid Külliyesi'ne kazandırıldı. Değerlerimizi açığa çıkarmaktır bir üniversitenin görevi.. Biz makalede rastladık buna. Hatta sadrazamlara terfi edildiğinde sunduğu ve o görüldüğünde padişahın gözdesi olduğunu kabul edildiği özel bir değer. Maalesef savaşlarda yıkılan saraylarımızla kaybolmuş bu değerimiz, İngiltere
'ye götürülmüş. Oradan Amerika'ya götürülmüş. böylece bu değerimiz unutulmuş. Biz bunu bilimsel makalelerimizde bunu bulunca hemen külliyemize getirdik. Burası 1488 yılında yapılmış sağlık müzemiz. Hemen yanımız, Edirne Sarayı. Böylece değerleri eğitimi de vermiş oluyoruz. Maalesef İngiltere, Amerika'dan alıyoruz ama, bunu yinede kazandırmaktan mutluyuz. Türkiye'de soyları neredeyse tükenme durumuna gelmiş, İngiltere'ye götürenlerden yurt dışına gidenlerde Türkiye'ye geri getirmiş. Biz bu çalışmayı yapanları Türkiye'de bulduk ve külliyemize kazandırdık.
Müze bahçesinde baktıkları 3 sultan tavuğunu üretip çoğaltacaklarını ifade eden Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Şu anda bahçemizde baktığımız 3 sultan tavuğumuz var. İnşallah sultan tavuklarını burada çoğaltıp, Edirne Sarayı çalışmaları bittiğinde onları anavatanı saraya koyacağız. Bu tavuklar yılda 70 yumurta yapıyor aslında narin hayvanlar. Burayı sevdiler inşallah onları çoğaltmayı deneyeceğiz dedi.
Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Müdürü Hakan Akıncı
, külliye içinde bulunan sağlık müzesinde tedavi gören akıl hastalarının duvarlara çizdiği kuş resimlerinden esinlenerek bahçelerinde tavus kuşu ile sultan tavuğu beslemeye başladıklarını söyledi. Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi'ne gelen ziyaretçilerinde tüy yapısı ve şekliyle dikkatini çeken sultan tavukları, görevli kişiler tarafından özenle bakılıyor.
Türkiye, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel
Kaynak: DHA