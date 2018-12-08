Edirne Olimpik Yüzme Havuzundaki Arıza Giderildi

Edirne
olimpik yüzme havuzundaki arızanın giderildiği bildirildi.
Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürülğünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzunun havalandırma sisteminde ön görülmeyen bir şekilde arızalanma meydana geldiği belirtildi.
Havuzun kullanımına bir süre ara verildiği aktarılan açıklamada, "Arıza giderilerek tesisimiz bugün halkımızın ve sporcularımızın kullanımına açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Edirne
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:25