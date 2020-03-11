Edirne Otogarı koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'deki otogarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
11.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:41
Türkiye 'nin Avrupa 'ya açılan kapısı Edirne 'deki otogarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
Edirne Belediyesi ve Otogar İşletmesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, belediyenin sağlık ekipleri, otogarın her noktasını koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ederken, otobüsler de profesyonel hijyen ekipleri tarafından ilaçlandı.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, otogardaki hijyen önlemlerini üst düzeye çıkardıklarını söyledi.
Otogarda temizlenmeyen yer bırakılmadığını ve otobüs içlerinde de tüm hijyen kurallarına uyulduğuna dikkati çeken Altunhan, "Otobüslerimizin içleri de sürekli dezenfekte olacak. Muavinlerimizi ve kaptanlarımızı da uyardık. Kesinlikle eldivensiz servis yapmayacaklar. Hijyen kurallarına dikkat edecekler. Otobüslerin içindeki servis hizmetleri bizim için çok önemli. Tüm personelimize defalarca tedbirleri anlattık. Hijyene çok dikkat edecekler." diye konuştu.
Altunhan, otobüsçüler olarak koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar tokalaşarak selamlaşmak yerine "Japon selamı"yla selamlaşacaklarını ve temastan uzak duracaklarını kaydetti.
Edirne Belediyesi ve Otogar İşletmesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, belediyenin sağlık ekipleri, otogarın her noktasını koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ederken, otobüsler de profesyonel hijyen ekipleri tarafından ilaçlandı.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Edirne Otogar İşletmecisi Mustafa Altunhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, otogardaki hijyen önlemlerini üst düzeye çıkardıklarını söyledi.
Otogarda temizlenmeyen yer bırakılmadığını ve otobüs içlerinde de tüm hijyen kurallarına uyulduğuna dikkati çeken Altunhan, "Otobüslerimizin içleri de sürekli dezenfekte olacak. Muavinlerimizi ve kaptanlarımızı da uyardık. Kesinlikle eldivensiz servis yapmayacaklar. Hijyen kurallarına dikkat edecekler. Otobüslerin içindeki servis hizmetleri bizim için çok önemli. Tüm personelimize defalarca tedbirleri anlattık. Hijyene çok dikkat edecekler." diye konuştu.
Altunhan, otobüsçüler olarak koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar tokalaşarak selamlaşmak yerine "Japon selamı"yla selamlaşacaklarını ve temastan uzak duracaklarını kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Edirne Belediyesi, Türkiye, Avrupa, Edirne, Güncel
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