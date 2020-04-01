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EDİRNE PARAMOTORLA GÖKYÜZÜNDE 'EVDE KAL TÜRKİYE' PANKARTI AÇTI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşta koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Evde Kal Türkiye' pankartı açtı.

01.04.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:40
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği uçuşta koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Evde Kal Türkiye ' pankartı açtı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarılırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrısı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, valilikler ve emniyet güçleri gibi devlet organlarının yanı sıra, farkındalığı artırmak için bireysel kampanyalar da düzenleniyor. Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla yaklaşık bin metre yükseklikte gerçekleştirdiği farkındalık uçuşunda, üzerinde 'Evde Kal Türkiye' yazan pankartı açtı.
Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça insanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Özkaya, "Çıktığımız zamanlarda da fiziksel temaslardan kesinlikle kaçınalım. 2 metre yaklaşma mesafesine uyalım. İnşallah biz bunu atlatırız. Başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere bu zor günlerde her türlü risk altında görevini sürdüren hizmet ve üretim sektöründe çalışan tüm insanlarımıza da teşekkür ediyorum. Evde Kal Türkiye" dedi.
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EDİRNE PARAMOTORLA GÖKYÜZÜNDE ’EVDE KAL TÜRKİYE’ PANKARTI AÇTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Özkaya, Koronavirüs, Türkiye, Keşan, Güncel

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EDİRNE PARAMOTORLA GÖKYÜZÜNDE 'EVDE KAL TÜRKİYE' PANKARTI AÇTI
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