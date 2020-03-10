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EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerin bekleyişleri sürüyor

EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.

10.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:18
EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerin bekleyişleri sürüyor
EDİRNE Pazarkule Sınır Kapısı'nda göçmenlerin bekleyişleri sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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