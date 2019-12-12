Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı

Edirne polisi, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Yaşar Deviren'i yakalamak için harekete geçti. Ekipler Devrine'in hem Edirne'de, hem de Tekirdağ'da kaldığını tespit etti. Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Yaşar Deviren, belirlenen her iki adreste de bulunamadı.

POLİS, KADIN ADIYLA SAHTE HESAP AÇTI

Polis, tespit edilen adreslerde bulunamayan Yaşar Deviren'i yakalamak için farklı bir yol izledi. Instagram hesabı açtığı tespit edilen firariyi yakalamak için kadın hesabı açan yetkililer, Instagram'dan şahısla iletişim kurdu.

BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

Bu hesaptan Deviren ile arkadaş olup konuşmaya başlayan polis, bir süre sonra buluşmak için Deviren'i Edirne'de bir alışveriş merkezine çağırdı. Tekirdağ'dan aracıyla kadın sandığı kişiyle buluşmak için kente gelen Yaşar Deviren, aracının önünü kesilerek yakalandı.

Gözaltına alınan Yaşar Deviren'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.