Haberler » Güncel » Edirne restore edilen tarihi meriç köprüsü, trafiğe açıldı

Edirne restore edilen tarihi meriç köprüsü, trafiğe açıldı

Restore edilen tarihi Meriç Köprüsü, trafiğe açıldıEDİRNE'de 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçişlerinin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü restorasyon çalışmalarının ardından araç trafiğine açıldı.

29.10.2019 17:02
Restore edilen tarihi Meriç Köprüsü, trafiğe açıldı
EDİRNE'de 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçişlerinin sağlandığı tarihi Meriç Köprüsü restorasyon çalışmalarının ardından araç trafiğine açıldı.
Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan tarihi Meriç Köprüsü, 2 hafta önce restorasyonu tamamlanmış ve yaya geçişine açılmıştı. Tarihi Tunca Köprüsü'nün ardından zeminin taşlarında çimento kullanılmadan aslına uygun onarımı tamamlanan 400 yıllık tarihi Meriç Köprüsü'nün 1.5 ay süren restorasyon çalışmasının ardından araç geçişlerine açıldı. Yunanistan ve düğün salonu, çay bahçesi ve restoran gibi işletmelerin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne köprü kapalı olduğu için NATO Köprüsü ile Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprülerinden geçiş sağlanıyordu.
Edirne restore edilen tarihi meriç köprüsü, trafiğe açıldı

Yunanistan, Karaağaç, Meriç, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:40 Rusya'dan tuhaf Bağdadi açıklaması: Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Beyaz Saray'dan resmi doğrulama gelmedi
20:37 Dünyaevine balonda girdiler
20:35 İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye uyarı: "Savaş kimsenin yararına olmayacak"
20:33 Spor bursaspor, cumhuriyet bayramı'nı altyapı oyuncularıyla kutladı
20:33 Konya telefon hatlarında sinyal düşüklüğü olunca yakalandılar
20:32 Gazi Üniversitesi öğrencileri Kahramankazan'da fidan dikti
20:30 Bartın'da otel yangını
29.10.2019 20:41:35