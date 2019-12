Edirne-roman oyuncular, izleyicilerden tam not aldı

Roman oyuncular, izleyicilerden tam not aldıEdirne'nin Keşan ilçesinde amatör Roman oyuncular tarafından sahnelenen ve Nazi Almanya 'sında Roman soykırımını anlatan müzikli dans ve drama oyunu, izleyicilerden tam not aldı.Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu bünyesinde amatör Roman oyuncuların kurduğu 3+1 Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan ve 2'nci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sında Romanlara uygulanan soykırımı konu edinen tek perdelik müzikli dans ve drama oyunu, dün akşam Keşan Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Oyun, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, mahalle muhtarları ve çok sayıda sanat sever tarafından izlendi. Yaklaşık 1,5 saat süren oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.'TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK'Oyunun yazarı ve yönetmeni Dündar Kılıç Gülgün, Türkiye'de ilk kez Roman katliamını anlatan bir oyunun sahneye koyulduğunu belirterek, Ortaya çok enteresan bir oyun çıktı. Oyunda 1935-1945 yıllarında Nazi Almanya'sında geçen bir dönem anlatılıyor. Hitler'in iktidara geldikten sonra yasak olan ama kendisinin yasalaştırdığı kısırlaştırma, zihinsel engellilerin öldürülmesi, Romanları katletme çabaları oyunda anlatılıyor. Biz politikaya değinmedik. Sadece yaşadığımız acıları ele almaya çalıştık. Bunu dansla anlatmaya çalıştık. Yahudi soykırımını, Hitler'i herkes biliyor ama Roman soykırımını kimse bilmiyor. Biz bunu anlatmak istiyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk olacak dedi.'ROMAN SOYKIRIMINI BİZE UNUTTURMAYA ÇALIŞTILAR'3+1 Kültür ve Sanat Topluluğu kurucularından Batuhan Devrim Kapucu da, amatör Roman oyunculardan oluşan topluluğun, ilk önce Romanların geçmişteki sorunlarını anlatan bir oyun sahneye koyduklarını ifade ederek, Nazi Almanya'sındaki Roman soykırımını bize unutturmaya çalıştılar. Biz bunu gündeme getirmek istedik. Yarım milyon Roman katledildi. Bunu insanlara hatırlatmak istiyoruz diye konuştu.'KENDİ TARİHİMİZİ ANLATMAK İSTEDİK'Dans kareografı Eray Erkanlı da topluluğun amatör tiyatro oyuncuları ve dansçılardan oluştuğunu ifade ederek, şunları söylediBirbirimizle iletişime geçerek böyle bir topluluk kurduk. Daha sonra ilk olarak Roman katliamını anlatan bir oyun sahneye koymaya karar verdik. Artık Roman denilince akla gelen cennet mahallesi kıvamından çıkıp, kendi tarihimizi anlatmak istedik. Bu gösteriye 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlandık. Bu oyuncularımızın yetenekli olduğunu da ortaya çıkarıyor.Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Başkanı Hasret Dinç ise Roman soykırımını, Roman halk danslarıyla birleştirerek sahneye taşıdıklarını kaydederek, oyunun hem tiyatro hem de dans gösterisi olduğunu söyledi.Etkinliği izleyen Klarnet Sanatçısı Serkan Çağrı da oyuncuları tebrik ederek, Keşan, yetenekleriyle kendisini bu günlerde daha fazla gösterir hale geldi. Bu oyunun sahnelenmesi bizler için gurur verici dedi.Oyunun ardından sahneye çıkan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, tüm oyuncu ve dansçıları tebrik ederek, topluluğu sanat gösterilerinde her zaman destekleyeceklerini kaydetti.