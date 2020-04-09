Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden 'liste' açıklaması

EDİRNE Sağlık Müdürü Al Cengiz Kalkan, kentte 'Covid-19' testi pozitif kişilere ait olduğu iddia edilen listenin sosyal medya üzerinden dağıtıldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını, hastaların tümünün hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

Edirne 'de, son günlerde 'Covid-19' testlerinin pozitif olduğu iddiasıyla hazırlanan liste, bazı sosyal medya hesaplarından yayımlandı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, listenin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kalkan, açıklamasında şunları kaydetti: ?"Edirne iline ait Covid-19 pozitif kişilerine ait olduğu iddia edilen bir listenin sosyal medya üzerinden dağıtıldığı görülmektedir. Listede Covid-19 pozitif olduğu iddia edilen söz konusu ilgili ilgisiz pek çok kişinin kimlik ve adres bilgilerinin yer aldığı ve paylaşıldığı görülmektedir. Edirne ilimizde Covid-19 pozitif teşhisi almış bütün kişiler Devlet Hastanelerimizde ve Üniversite Hastanemizde tedavi altında tutulmakta olup, bunların dışında hiçbir yer ve adreste Covıd-19 pozitif olan hasta bulunmamaktadır. Bundan sonra da Covid-19 pozitif teşhisi almış bütün vakaları hastanelerimizde tedavi edebilecek her türlü imkan ve kabiliyetimiz bulunmaktadır. Bu anlamda, ilimizde yoğun bakım kapasitemizin de şu an itibari ile yüzde 2,5'u kullanılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli sosyal medya paylaşımlarına kesinlikle itibar edilmemesi, gerekmektedir. Ayrıca konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: DHA