Haber, Son Dakika, Haberler

EDİRNE Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi

Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürpriziEDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde çalışan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle göremediği 2 yaşındaki kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu...

09.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:51
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi
EDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde çalışan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle göremediği 2 yaşındaki kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle kutladı.
Keşan Devlet Hastanesi Acil Servis'te veri giriş personeli olarak görev yapan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle bir süredir göremediği kızının doğum gününü kutlamak için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ulaştı. Başkan Helvacıoğlu, bunun üzerine anneannesi Gülnaz ve dedesi İsmail Yılmaz'ın yanında kalan Ayşe Sena'nın Yukarı Zaferiye Mahallesi Tarhan Sokak'taki evine gitti. Anne Özlem Bağırtlak, Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaparak, kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü kutladı. Ayşe Sena, daha sonra getirilen pastadaki mumları üfledi.
Başkan Helvacıoğlu, koronavirüs ile mücadelede her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Bu süreçte fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte kendi aileleriyle değil bizlerle ilgileniyor. Ayşe Sena kızımız bugün 2 yaşına bastı. Biz de ona sarılamıyoruz ama annesinin yerine doğum gününü kutluyoruz. Fedakarlıkları için minnetarız" dedi.
Özlem Bağırtlak da Başkan Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti. EDİRNE Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından ’doğum günü’ sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Ayşe Sena, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
New York’ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü Haber
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kanal D’den istifa eden Buket Aydın’ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Haber
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Diyarbakır’da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Haber
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izin alarak Gala Caldirola’yı İstanbul’a getiren Emre Belözoğlu, Isla’nın evliliğini kurtardı Haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Haber
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Haberler››Güncel››EDİRNE Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:46: Danimarka'daki cami yangınında "kundaklama" şüphesi - Haber 22:42: Antalya'da denize yüzmeye giden doktor kayboldu - Haber 22:40: Başkan Posbıyık, Anneler Gününü kutladı - Haber 22:39: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı - Haber 22:36: Afyonkarahisar'da kamyonet devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haber 21:15: Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek - Haberler 21:04: Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı - Haber 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler