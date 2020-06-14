EDİRNE Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi

Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendiEDİRNE'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç(60), Saros Körfezi'nde avlanırken, teknesine yaklaşan bir köpek balığını cep telefonu ile görüntüledi.

14.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 08:49
Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi
EDİRNE'nin Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç(60), Saros Körfezi'nde avlanırken, teknesine yaklaşan bir köpek balığını cep telefonu ile görüntüledi. Saç, "Karadan yaklaşık bir 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı" dedi.
Enez ilçesinde amatör balıkçılık yapan Yunus Saç, teknesiyle balık tutmak için damadı Aslan Cihan ile birlikte Saros Körfezi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açılan Saç, 15 metre denilikte balık tutuğu sırada teknenin yanında pamuk türü olduğunu tahmin edilen bir köpek balığı geldi. Köpek balığı tekne çevresinde tur atarken, Saç ve Cihan büyük şaşkınlık yaşadı. Saç, cep telefonunu çıkarak, tekne çevresinde dolaşan köpek balığını görüntülerken, Cihan da balık vererek besledi.
Enez'de 30 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu kadar yakında köpekbalığı gördüğünü söyleyen Saç, "Sabah saatlerinde damadım ile birlikte tekneyle balığa çıktık. Karadan yaklaşık bir 1 mil açıkta, Yunanistan karasuları sınırında 15 metre derinlikte oltayla balık avlıyorduk. Birden yanımıza 2 metre uzunluğunda bir köpekbalığı geldi. Teknemizin etrafında dolanarak tur attı. Bu sırada biz kendisine tuttuğumuz balıklardan verdik. Balıkları yedi ve yaklaşık 15 dakika teknenin etrafında kaldı. Bizi hiç korkutmadı bu anları cep telefonu kamerasına anı olsun diye çektik" dedi.
'BU KADAR YAKINDA GÖRÜLMEZ'
Enez'de kıyıya yakın ilk kez bir köpek balığı gördüğünü belirten Saç, "Bu balıklar daha derin sularda ve açıkta yaşarlar. Bizim bulunduğumuz yerde suyun derinliği 15 metreydi. Kendisiyle bir bağ kurduk, hiç korkmadım. Balıkları yedikten bir süre sonra derin sulara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bir daha görmek isterim" diye konuştu. EDİRNE Saros Körfezi’nde köpek balığı görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Enez, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
AK Partili Metiner’den ’Gökçek neden görevden alındı?’ sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ’da görüntülendi Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Haber
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Haberler››Güncel››EDİRNE Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:42: Asırlık tezgahlarda kumaş dokuyorlar - Haber 08:42: EDİRNE Saros Körfezi'nde köpek balığı görüntülendi - Haber 08:36: 180 metrekarelik atölyesinde 'deniz otomobili' üretiyor - Haber 08:36: VAN-Martıların balık nöbeti - Haber 08:31: Kuşadası plajlarında ateş ölçerli kontrol - Haber 00:35: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi - Haber 23:41: Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi - Haber 21:35: AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler