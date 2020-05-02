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EDİRNE Şehit ailesi: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Şehit ailesi: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsunCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın anne ve babasıyla video konferans aracılığıyla görüştü ve ramazanlarını kutladı.

02.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:51
Şehit ailesi: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın anne ve babasıyla video konferans aracılığıyla görüştü ve ramazanlarını kutladı. Baba Necdet Yıldırım (86), Cumhurbaşkanı'nın kendilerini arayarak ilgilenmesinin büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Bizi arayıp halimizi hatırımızı sordu. Teşekkür ediyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için. Allah'ımıza şükür çok büyük bir saygı bu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla görüştüğü Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'taki 4 ailenin ramazanını kutlayarak, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımlarını sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü 4 aileden biri olan Edirneli şehit ailesi Necdet ve Fatma Yıldırım çifti, duygularını paylaştı. Tunceli'de 1994 PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen tek çocukları Piyade Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Necdet ve annesi Fatma Yıldırım (82), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini görüntülü olarak arayıp ihtiyaçlarını sormasının büyük mutluluk olduğunu ifade etti.
'HALİMİZİ HATRIMIZI, İHTİYACIMIZI SORDU'
Şehit Üsteğmen'in babası Necdet Yıldırım; "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Bizi arayıp halimizi hatırımızı sordu. Teşekkür ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle koronavirüs dolayısıyla evlerinden çıkamadığı günlerde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kendileriyle ilgilenip ilgilenmediğini sorduğunu belirten Necdet Yıldırım, "Bize yardım edilip edilmediğini sordu. Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün sürekli bizi aradığını ve yardım ettiğini söyledik. Efkan'ın nerede şehit olduğunu sordu. Biz de anlattık" dedi.
'ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN'
Özellikle bu zor günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini arayarak ilgilenmesinden çok mutluluk duyduklarını söyleyen Necdet Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Efkan'ın şehitlik mertebesine erdiğini ve bizim metin olmamızı ifade etti ve bize uzun ömürler diledi. Vali beye talimat verdi, 'Necdet amca sizin sorumluluğunuzda, ona çok iyi bakacaksınız' dedi. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için. Allah'ımıza şükür çok büyük bir saygı bu. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Anne Fatma Yıldırım ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Ben biraz rahatsızım benim nasıl olduğumu sordu ve şifalar diledi. Bize kendimize çok iyi bakmamızı söyledi. Allah razı olsun bizi arayıp halimizi hatırımızı sordu" dedi. EDİRNE Şehit ailesi: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Kaynak: DHA

Etiketler: Tunceli, Güncel, Haber

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