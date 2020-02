Edirne şehitliklerindeki topraklar, Çanakkale Şehitliği ile buluşacak

EDİRNE Şehit Aileleri Derneği, Türkiye'deki en büyük ikinci şehitlik olan Asker Hastanesi Şehitliği ve kentteki diğer şehitliklerden alınan toprakları, Çanakkale 'deki şehitlikteki toprakla buluşturmak üzere kentteki bisiklet derneklerine teslim etti.

Edirne Şehit Aileleri Derneği, EBİDOST ve Lüleburgaz Hedef Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek, Türkiye'nin en büyük 2'nci şehitliği olma özelliği taşıyan Asker Hastanesi Şehitliği ve kentteki diğer şehitliklerden alınan toprakları, Çanakkale'de yatan şehitlerle buluşturmak üzere bisiklet derneklerine teslim etti. Dernek üyeleri 14 Mart'ta Edirne'den yola çıkarak 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü arifesinde şehitlikteki toprakları Çanakkale'ye götürecek.

'100 YIL ÖNCEKİ KAHRAMANLARIMIZI BU ŞEKİLDE BULUŞTURMAK İSTEDİK'

Toprakları teslim etmeden önce dernek binasında konuşan Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için mücadele ettiklerini söyledi. Çiftçi, "93 Harbi ile başlayan ve Kurtuluş Savaşı ile nihayetlenen süreçte devletimiz 8 tane büyük savaşa katılmıştır. Bu savaşlarda ciddi anlamda şehitler vermiş ve bu şehitler, bu coğrafyanın farklı bölgelerindeki şehitliklere defnedilmiştir. Biz de ortak bir etkinlik yaparak 100 yıl önce aramızdan ayrılan o kahraman ecdadımızı, bir şekilde buluşturmak istedik. Onları buluşturmanın tek yolu vardı; Edirne'deki şehitlikteki topraktan Çanakkale'deki şehitlikteki toprakları buluşturmaktı. En azından toprakları buluşturarak şehitleri bir araya getirip, kahramanları buluşturabilirdik. Bugün bisiklet derneklerimizle bu etkinliği başlatıyoruz" diye konuştu.

'200 KİLOMETRE PEDALLAYIP GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ'

Hedef Doğa Sporları Kulübü kurucusu Yüksel Kerim Yazır da, anlamlı etkinliğe katkı verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Yazır, "Her sene 18 Mart tarihinde Çanakkale şehitlerimizi anmak için Lüleburgaz'dan çıkıp, aynı gün içerisinde 200 kilometre pedallayıp, Çanakkale'ye görevimizi yapmaya gidiyoruz. Her sene farklı bir şehit toprağımızı alarak, bisikletten inmeden 200 kilometre götürülüp, Çanakkale Şehitliği'ndeki toprakla beraber bütünleştiriyoruz. Oradan aldığımız şehit toprağını da tekrar geri getiriyoruz. Her sabah yola çıkarken 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyoruz. 2-3 yıldan bu yana EBİDOST ile beraber bu görevi yerine getiriyoruz. Diğer sporcu arkadaşlarımızı da unutmamaları gereken bu asli görevde arkamızda bekliyoruz" dedi.

'ŞEHİT TOPRAKLARINI BİSİKLETTEN İNDİRMEDEN YOLUMUZU TAMAMLAYACAĞIZ'

EBİDOST Başkanı Barış Yalçındağ ise şehit topraklarını bisikletten indirmeden Çanakkale'ye ulaştıracaklarını ifade ederek, "14 Mart sabahı saat 05.00 civarı Edirne'den 11 kişi, Lüleburgaz'dan da 20 kişi hareketle Havsa üzerinden Keşan'ı ve Korudağları'nı geçerek Çanakkale Eceabat'a varacağız. Eceabat'ta gece konaklayacağız. Yaklaşık 200 kilometre pedal çevirerek bu süreci tamamlayacağız. 15 Mart sabahı Edirne'deki şehitliklerden alınan toprakları Çanakkale'deki şehitliğe bırakacağız. Oradan da toprakları alıp Edirne'ye getirmek üzere yola çıkacağız. Yaklaşık 3 yıldan beri bu projenin içerisindeyiz. Şehit toprağımızı bisikletten indirmeden yolumuzu tamamlamış olacağız" diye konutu.

Edirne Askeri Hastanesi Şehitliği, Edirne Şehitlikleri ve 228 Edirne şehidinin kabirlerinden alınan topraklar, 3 adet özel koruma kabı ile sporculara teslim edildi.