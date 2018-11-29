Edirne Selde Mahsur Kalan Vatandaş Oltayla Ekmek Aldı

Edirne
'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (4)
Edirne'de dün etkili olan selin ardından, İstasyon Mahallesi'ndeki Serhat Konutları'nın bulunduğu bölgede sular altında kaldı. Apartmanlarında mahsur kalan vatandaşlardan biri arkadaşının getirdiği ekmeği olta ile alabildi. Apartmanın 4'üncü katında oturan kişi, arkadaşına aldırdığı ekmekleri suyla kaplı oturduğu apartmanın önüne getirdi. Daha sonra oltayı aşağıya bırakan kişi, arkadaşının ekmeği ucuna bağlamasıyla birlikte yukarıya çekti. Ekmeğin oltayla alınması, komşuları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
29 Kasım 2018 Perşembe 18:45