19 Kasım 2018, 21:31
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Edirne Selimiye Camii, Kandilde Doldu

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Cami, Mevlit kandili nedeniyle dolup taştı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Cami, Mevlit kandili nedeniyle dolup taştı.

Selimiye Cami, Mevlit kandilinde ziyaretçi akınına uğradı. Otobüslerle çevre illerden gelenlerle birlikte Selimiye Cami doldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın, tarafından vaaz verdi. Camiye gelenler, namaz kılıp dua etti. Mimar Sinan,Selimiye Cami,Edirne
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:31