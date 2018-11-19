Edirne Selimiye Camii, Kandilde Doldu

Edirne
'de Mimar Sinan
'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Cami
, Mevlit kandili nedeniyle dolup taştı.
Selimiye Cami, Mevlit kandilinde ziyaretçi akınına uğradı. Otobüslerle çevre illerden gelenlerle birlikte Selimiye Cami doldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında Din İşleri Yüksek Kurulu
Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Aydın
, tarafından vaaz verdi. Camiye gelenler, namaz kılıp dua etti.
Mimar Sinan,Selimiye Cami,Edirne
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:31