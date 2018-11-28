Edirne Selin Vurduğu Köyde Temizlik Çalışması Başladı

Edirne
'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)
Edirne'de dün akşamdan itibaren sabaha kadar etkili olan sağanak yağış, en çok Havsa
ilçesine bağlı Oğulpaşa'da etkili oldu. Sağanak yağmurun ardından köyle aynı adı taşıyan dere taştı, çevresindeki ev ve ahılları su bastı. Çok sayıda hayvan telef olurken, sel sularının arasında kalan Veysel Evren
ise hayatını kaybetti. Selin evlerinin bahçe duvarını yıktığını ve ahıldaki 3 büyükbaş ve 10 kadar küçükbaş hayvanını telef ettiğini anlatan Mehmet İsen, "Sabah
saatlerinde sel suları etkili oldu ve evin duvarını yıktı. Ahırdaki hayvanlarımız telef oldu. Evlerimizin içine de su girdi. Köyde çok hasar var. Şimdi temizlik çalışmasına başladık. Her odamızda yarım metrenin üzerinde su girdi. Biz daha önce bu kadar su geldiğini görmedik" dedi.
Havsa,Edirne
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:32